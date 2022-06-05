Хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия"
Вечером в воскресенье, 5 июня 2022 года, неустановленные лица вмешались в деятельность сервиса OLL.TV, из-за чего на украинских телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2" вместо трансляции футбольного матча Уэльс – Украина пошел видеосигнал московского пропагандистского канала "Известия"
Об этом сообщает Еспресо.
Скриншот
На ситуацию жалуются пользователи из разных городов Украины.
Соответствующие видеокадры, в частности, разместил ТГ-канал "Х... Харьков".
"Русня взломала Оll.tv во время матча Уэльс – Украина. Не только сменили лого, но есть и случаи, где идет другое видео вместо трансляции матча", – отмечает журналист Tribuna.com Александр Сажко.
Футбольный комментатор Виктор Вацко мгновенно отреагировал на прерывание трансляции.
"Горите в аду, ср*ные орки! Просто горите в аду, твари! Желаю вам остаться без футбола навсегда - до конца ваших дней, ублюдки", - заявил он на другом канале.
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Компания Oll.tv при этом извиняется за неудобства и просит смотреть матч на других ресурсах.
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