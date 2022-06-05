Хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия"

Об этом сообщает Еспресо.

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На ситуацию жалуются пользователи из разных городов Украины.

Соответствующие видеокадры, в частности, разместил ТГ-канал "Х... Харьков".

"Русня взломала Оll.tv во время матча Уэльс – Украина. Не только сменили лого, но есть и случаи, где идет другое видео вместо трансляции матча", – отмечает журналист Tribuna.com Александр Сажко.

Футбольный комментатор Виктор Вацко мгновенно отреагировал на прерывание трансляции.

"Горите в аду, ср*ные орки! Просто горите в аду, твари! Желаю вам остаться без футбола навсегда - до конца ваших дней, ублюдки", - заявил он на другом канале.

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Компания Oll.tv при этом извиняется за неудобства и просит смотреть матч на других ресурсах.

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