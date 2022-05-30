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Хакеры Anonymous заявили о кибератаке на сайты правительства Беларуси

30 мая, 2022 понедельник
06:07
Наука

Хакеры группы Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси "за причастность к вторжению в Украину"

Об этом говорится в twitter группы Anonymous.

"Массовая атака Anonymous на белорусское правительство за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты – офлайн", – говорится в сообщении.

  • С начала войны Anonymous сломали 2,5 тыс. сайтов в России и Беларуси, хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных и проникли в систему видеонаблюдения Кремля.
  • 22 апреля хакеры из Anonymous взломали и обнародовали 211 Гб данных российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью. Позже они взломали сайт компании, ведущей георазведку для Газпрома, проникли в его систему и "слили" в сеть 728 Гб данных.
  • Также Anonymous взломали и опубликовали список электронных адресов и паролей, используемых прокремлевскими хакерами Killnet.

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Новости
Белорусь
Anonymous
хакерская атака
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