Хакеры Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon
Хакеры Anonymous взломали сайты компаний, отказавшихся выходить с рынка РФ, несмотря на ее войну против Украины
Об этом говорится в твиттере Anonymous.
"Anonymous нацелен на компании, которые продолжают работать в России: http://auchan.ru – сломано, http://leroymerlin.ru – сломано, http://decathlon.ru – сломано", - сообщили хакеры.
- Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestlе из-за ее сотрудничества с Россией.
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