Хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestlе из-за ее сотрудничества с Россией

Об этом Anonymous заявили в своем твиттере.



"Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé", - сообщается в твите.



Базу данных можно найти здесь .

Напомним, что ранее хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали, иначе обещали утечку данных.

Напомним, международная группа хакеров Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора и выложила в открытый доступ более 360 тысяч файлов.