Хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestlе из-за ее сотрудничества с Россией
Хакерская группа Anonymous обнародовала информацию из базы данных компании Nestlе после отказа последней покинуть рынок России
Об этом Anonymous заявили в своем твиттере.
"Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé", - сообщается в твите.
Базу данных можно найти здесь .
- Напомним, что ранее хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали, иначе обещали утечку данных.
- Напомним, международная группа хакеров Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора и выложила в открытый доступ более 360 тысяч файлов.
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