Хакеры Anonymous взломали 35 тыс. файлов Центробанка РФ и обещают их обнародовать
Хакеры Anonymous взломали секретные файлы Центробанка России и обещают обнародовать их в течение 48 часов
Об этом они сообщили в твиттере .
"Коллектив Anonymous сломал Центробанк России. Более 35 тыс. файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", - отметили хакеры.
- Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали сайты компаний "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon за их отказ выйти из российского рынка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное