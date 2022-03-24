Хакеры Anonymous взломали 35 тыс. файлов Центробанка РФ и обещают их обнародовать

Об этом они сообщили в твиттере .



"Коллектив Anonymous сломал Центробанк России. Более 35 тыс. файлов будут обнародованы в течение 48 часов с секретными соглашениями", - отметили хакеры.

Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали сайты компаний "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon за их отказ выйти из российского рынка.

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