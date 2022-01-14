Хакерская атака на правительственные сайты - это спецоперация Российской Федерации, - эксперт

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"У меня никаких сомнений, что хакерская атака на правительственные сайты Украины является спецоперацией Российской Федерации. Там польский текст написан очень интересным польским языком с ошибками в словах и предложениях и Украина изображена с зачеркнутым Крымом. Поэтому даже формируя польский фейк бестолковые российские хакеры допустили много ошибок. Это все очевидно, и без сомнения эта хакерская атака является делом рук России", - считает Золотухин.



Золотухин отметил, что анонсированная помощь ЕС для противодействия хакерским атакам никоим образом не поможет официальному Киеву, поскольку у Украины уже был опыт помощи со стороны структуры Государственного департамента США, который тратит на поддержку проектов министерства цифровизации Украины около $30 млн. По его словам, хотя проекты и нарабатываются, это не предостерегает Украину от подобных хакерских атак.



"В то же время я бы хотел всех немного успокоить. Я считаю, что эта кибератака была таким нелепым образом сформирована и она ударила, в первую очередь, по репутационным факторам государственной власти, а не по критической инфраструктуре Украины. Это не было очередное военное обострение на Востоке Украины, а только хакерская атака правительственных сайтов. Уже есть информация о том, что есть основания доверять источникам, которые говорят, что знают, какие были использованы уязвимости. Это уязвимости не украинские, а известные во всем мире - административной части сайтов, на которой построены государственные сайты Украины", - добавил Золотухин.



Также Золотухин добавил, что хакерская атака на правительственные сайты Украины не отразилась на привычной жизни украинцев. Но, по его словам, эта ситуация заставляет позаботиться о собственной информационной безопасности, поскольку в критическое время ни одна государственная структура не побеспокоится о своих гражданах.