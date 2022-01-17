Хакерская атака на форум Prozorro не повлияла на работу системы закупок, - Госспецсвязи
Утром 17 января хакеры атаковали форум Prozorro Infobox, но это не повлияло на работу системы закупок Prozorro
Об этом сообщает Госслужба спецсвязи в facebook.
В 8:00 на странице Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тому, которое использовали во время кибератаки 14 января - на русском, украинском и польском языках о якобы утечке частных данных украинцев.
По информации Госспецсвязи, страница с хакерским сообщением отключена, а специалисты проводят расследование. Форум возобновил работу.
Prozorro Infobox – это отдельная система, которая не связана с системой закупок Prozorro. По данным службы, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.
Кроме того, в Госспецсвязи сообщили, что по состоянию на 14:00 17 января почти все сайты, пострадавшие 14 января, возобновили работу. Эксперты проверяют информацию об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные. Для этого украинские специалисты взаимодействуют с Microsoft.
"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- 17 января Шевченковский райсуд Киева сообщил о сбоях в работе ряда ресурсов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное