Хакерская атака на форум Prozorro не повлияла на работу системы закупок, - Госспецсвязи

Об этом сообщает Госслужба спецсвязи в facebook.



В 8:00 на странице Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тому, которое использовали во время кибератаки 14 января - на русском, украинском и польском языках о якобы утечке частных данных украинцев.



По информации Госспецсвязи, страница с хакерским сообщением отключена, а специалисты проводят расследование. Форум возобновил работу.



Prozorro Infobox – это отдельная система, которая не связана с системой закупок Prozorro. По данным службы, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.



Кроме того, в Госспецсвязи сообщили, что по состоянию на 14:00 17 января почти все сайты, пострадавшие 14 января, возобновили работу. Эксперты проверяют информацию об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные. Для этого украинские специалисты взаимодействуют с Microsoft.



"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.

В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.

17 января Шевченковский райсуд Киева сообщил о сбоях в работе ряда ресурсов. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb