Хакеров РФ подозревают в атаке на Евровидение-2022
Итальянская полиция заявила, что злоумышленники пытались провести DDoS-атаки во время голосования в финале Евровидения-2022. Подозревают, что атаку могли совершить российская хакерская группа Killnet и ее филиал Legion
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии.
По словам стражей порядка, хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая. Также DDoS-атаки пытались провести во время финала Евровидения в ночь на 15 мая. Специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось помешать злоумышленникам.
В этом году Россию лишили возможности участвовать в Евровидении-2022 из-за вооруженной агрессии в Украине.
- В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена группа из Украины Kalush Orchestra.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе Евровидения-2022.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что во власти сразу после победы на Евровидении-2022 размышляют, где провести Евровидение-2023. Ткаченко осудил оценки украинского жюри во время песенного конкурса "Евровидение" и обратился к жителям Польши и Литвы с объяснениями.
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