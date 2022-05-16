Хакеров РФ подозревают в атаке на Евровидение-2022

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии.

По словам стражей порядка, хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая. Также DDoS-атаки пытались провести во время финала Евровидения в ночь на 15 мая. Специалистам по борьбе с компьютерными преступлениями удалось помешать злоумышленникам.

В этом году Россию лишили возможности участвовать в Евровидении-2022 из-за вооруженной агрессии в Украине.

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена группа из Украины Kalush Orchestra.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе Евровидения-2022.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что во власти сразу после победы на Евровидении-2022 размышляют, где провести Евровидение-2023. Ткаченко осудил оценки украинского жюри во время песенного конкурса "Евровидение" и обратился к жителям Польши и Литвы с объяснениями.

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