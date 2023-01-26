Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, в мае 2020 года хакер выставил данные на продажу на онлайн-форуме, представив их как "полное имя, пол, полный адрес и дату рождения примерно каждого гражданина" Австрии.

По информации полиции, база содержала около девяти миллионов наборов данных. Население Австрии составляет около 9 миллионов.

Хакер также выставил на продажу "схожие наборы данных" из Италии, Нидерландов и Колумбии, сообщила австрийская полиция, добавив, что у них нет дополнительных подробностей.

"Поскольку эти данные были в свободном доступе в Интернете, следует абсолютно предположить, что эти регистрационные данные полностью или частично безвозвратно находятся в руках преступников", - заявили в полиции, добавив, что неизвестные, вероятно, заплатили за данные.

По словам австрийской полиции, 25-летний подозреваемый, арестованный в квартире в Амстердаме, был известен международной полиции и находится под расследованием голландской полиции и судебных органов. Пресссекретарь добавил, что заявление опубликовали только сейчас, чтобы не препятствовать расследованию.

Напомним, Национальный центр кибербезопасности Великобритании накануне предупредил об угрозе хакерских атак, связанных с Россией и Ираном.

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