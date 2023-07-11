Об этом сообщает обсерватория NASA.

eMACS J1353.7+4329 – это скопление галактик, расположенное на расстоянии около 8 миллиардов световых лет от Земли в созвездии Гончие Псы.

На изображении видно, что это совокупность по меньшей мере двух сливающихся скоплений галактик, образуя единое гигантское скопление, действующее как гравитационная линза.

Фото: NASA

Гравитационная линза – это массивное тело или система тел, искажающих направление излучения своим гравитационным полем, подобно тому, как обычная линза искривляет световой луч.

Телескоп смог сделать снимок благодаря камерам Wide Field Camera 3 и Advanced Camera for Surveys. Созвездие Гончие Псы расположено на северном полушарии неба и содержит 57 звезд, видимых невооруженным глазом.