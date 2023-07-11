Хаббл зафиксировал чрезвычайное скопление галактик, похожее на космического монстра
Космический телескоп Hubble от NASA/ESA зафиксировал необычное скопление галактик, похожее на космического монстра, под названием eMACS J1353.7+4329
Об этом сообщает обсерватория NASA.
eMACS J1353.7+4329 – это скопление галактик, расположенное на расстоянии около 8 миллиардов световых лет от Земли в созвездии Гончие Псы.
На изображении видно, что это совокупность по меньшей мере двух сливающихся скоплений галактик, образуя единое гигантское скопление, действующее как гравитационная линза.
Фото: NASA
Гравитационная линза – это массивное тело или система тел, искажающих направление излучения своим гравитационным полем, подобно тому, как обычная линза искривляет световой луч.
Телескоп смог сделать снимок благодаря камерам Wide Field Camera 3 и Advanced Camera for Surveys. Созвездие Гончие Псы расположено на северном полушарии неба и содержит 57 звезд, видимых невооруженным глазом.
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