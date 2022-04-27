КГМА призвала киевлян не посещать кладбища во время военного положения

Об этом говорится в телеграмм-канале КГГА .



"Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", - отметили в заявлении.



Киевлян призывали не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких.

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