КГМА призвала киевлян не посещать кладбища во время военного положения
Киевлян просят не посещать кладбища во время военного состояния и не создавать скопления людей, ведь есть риск российских обстрелов
Об этом говорится в телеграмм-канале КГГА .
"Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", - отметили в заявлении.
Киевлян призывали не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.96
Покупка 30.96Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 34.18
- Актуальное
- Важное