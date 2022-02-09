КГГА выплатит потерпевшим во время Революции Достоинства киевлянам единовременную денежную помощь
Пострадавшие во время Революции Достоинства киевляне получат единовременную выплату от власти Киева
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
КГГА решила выделить денежную помощь ко Дню Героев Небесной Сотни. Так, по 1500 грн получат родственники погибших в результате ранений, полученных во время протестов, и родственники людей, которым посмертно присвоили звание Героя Украины за их поступки во время революции.
По 1400 грн выплатят людям, которые во время протестов получили тяжелые ранения и обратились за помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.
Людям, получившим ранение средней тяжести, выплатят по 1300 грн. Если человек получил легкие ранения, ему будет выделено 1100 грн.
Деньги КГГА обещает перечислить на счета для выплаты пенсий и на счета банков - участников проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в "Дии" можно будет сгенерировать удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное