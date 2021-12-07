КГГА возьмет у ЕИБ в кредит почти 100 млн евро на закупку 137 троллейбусов и 50 вагонов метро
Киевский городской совет на заседании во вторник, 7 декабря, принял решение заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком для закупки городского транспорта
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особо большой вместимости, а именно: 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра и 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра. Это будет транспорт напольный, приспособленный для всех пассажиров, в частности лиц с инвалидностью", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Кроме того, столица планирует приобрести 50 новых вагонов метрополитена для Святошинско-Броварской линии метро. Как отмечают в пресс-службе, они будут стоить до 50 млн евро.
Такое решение было поддержано 80 депутатами городского совета. Соглашение планируется заключить до конца 2021 года.
Поворозник добавил, что средства займут сроком до 15 лет, включая льготный период на три года.
Предельная процентная ставка за пользование кредитными средствами - 1,85% годовых в евро.
- Напомним, 29 ноября стало известно, что Украина получит 200 млн евро на обновление общественного транспорта.
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