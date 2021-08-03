КГГА внесла "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"Своим приказом Департамент охраны культурного наследия внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.



Он отметил, что копия этого приказа также была отправлена в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения обьектов в государственный реестр недвижимых памятников Украины.



Так, по словам Прокопива, в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите.



В пресс-службе напомнили, что любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

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