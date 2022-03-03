Украина суммарно получит $15 млрд международной помощи, - глава НБУ
КГГА срочно ищет водителей грузовиков и эвакуаторов-манипуляторов
В Киеве ищут водителей с навыками управления грузовым транспортом и эвакуаторами-манипуляторами
Об этом сообщили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
Обращаться нужно по этому телефонному номеру – 068 726 73 74 или писать на почту prokopenkomark@ukr.net .
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2022, четверг
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