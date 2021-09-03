КГГА сообщила об остановке возможного демонтажа здания Малина

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Этот дом внесен в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий, не имеющих статуса объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Вчера вечером у исторического здания появилась строительная техника.



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"Город сразу отправил инспекцию Департамента охраны культурного наследия, а также инспекцию Департамента городского благоустройства. После переговоров с владельцами, строительную технику убрали с прилегающей территории исторического здания", - добавили в сообщении.