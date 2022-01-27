КГГА: решение о работе школ и детсадов Киева при увеличении COVID-больных принимают руководители
В КГГА разрешили руководителям учебных заведений принимать решения о работе в связи с увеличением больных коронавирусом
Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
"За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента", - говорится в сообщении.
Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения.
"Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало", - пишут в пресс-службе.
- Напомним, что школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ.
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