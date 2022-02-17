КГГА разошлет киевлянам листовки с инструкциями, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



В памятке отмечается, что в случае угрозы и чрезвычайной ситуации люди должны:



включить местные теле- и радиоканалы, слушать сигналы сирен и громкоговорителей;

прослушать сообщения о чрезвычайной ситуации и порядке действий;

четко выполнять предписания спасательных служб;

при эвакуации выключить в доме электроэнергию, газ и воду;

взять тревожный чемодан и направляться в убежище или сборный пункт эвакуации;

заранее узнать расположение ближайшего укрытия.

Карты эвакуационных пунктов и укрытий доступны по Qr-кодам. Также можно отсканировать коды и получить информацию об эвакуации, видах защитных сооружений, правилах поведения в условиях чрезвычайной военной ситуации, действий при обстреле, взрыве или разрушении дома.

Отдельно есть инструкция по действиям в подобных ситуациях, если вы находитесь в учебном заведении. Также есть четкий перечень вещей и препаратов, которые нужно взять в тревожный чемодан и аптечку.









"Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечиваются гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и интернета. И вчера мы успешно протестировали систему, которая обеспечит надежную координацию даже в чрезвычайных условиях", - заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.Он добавил, что за семь лет спасатели проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Сегодня, по его словам, в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входят более 500 убежищ и около 4,5 тыс. сооружений двойного использования.