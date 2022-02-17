КГГА разошлет киевлянам листовки с инструкциями, как действовать в случае чрезвычайной ситуации
Киевская городская государственная администрация разошлет киевлянам листовки с планом, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, и перечнем, что собрать в аптечку и тревожный чемодан
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В памятке отмечается, что в случае угрозы и чрезвычайной ситуации люди должны:
- включить местные теле- и радиоканалы, слушать сигналы сирен и громкоговорителей;
- прослушать сообщения о чрезвычайной ситуации и порядке действий;
- четко выполнять предписания спасательных служб;
- при эвакуации выключить в доме электроэнергию, газ и воду;
- взять тревожный чемодан и направляться в убежище или сборный пункт эвакуации;
- заранее узнать расположение ближайшего укрытия.
Карты эвакуационных пунктов и укрытий доступны по Qr-кодам. Также можно отсканировать коды и получить информацию об эвакуации, видах защитных сооружений, правилах поведения в условиях чрезвычайной военной ситуации, действий при обстреле, взрыве или разрушении дома.
Отдельно есть инструкция по действиям в подобных ситуациях, если вы находитесь в учебном заведении. Также есть четкий перечень вещей и препаратов, которые нужно взять в тревожный чемодан и аптечку.
Он добавил, что за семь лет спасатели проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Сегодня, по его словам, в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входят более 500 убежищ и около 4,5 тыс. сооружений двойного использования.
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