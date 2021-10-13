КГГА разорвала еще ряд договоров с перевозчиками: не будут уже более 230 маршруток

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Facebook.



Причина: махинации с конкурсной документацией, обнаруженные в ходе аудита.

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"Для перевозки киевлян вместо 62-х автобусов будет задействован резервный транспорт" Киевпасстранс "и других перевозчиков. Аудит и ревизия документов продолжаются", - написал он.Усов анонсировал проверку всей документации.