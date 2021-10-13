КГГА разорвала еще ряд договоров с перевозчиками: не будут уже более 230 маршруток
Киев разорвал с перевозчиками еще 8 соглашений о пассажирских перевозках и отстраняет от работы еще 62 маршрутки с поддельными документами
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Facebook.
Причина: махинации с конкурсной документацией, обнаруженные в ходе аудита.
Читайте также: В Киеве перестанут работать 170 маршруток с поддельными документами, - КГГА"Для перевозки киевлян вместо 62-х автобусов будет задействован резервный транспорт" Киевпасстранс "и других перевозчиков. Аудит и ревизия документов продолжаются", - написал он.
Усов анонсировал проверку всей документации.
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