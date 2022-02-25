КГГА просит киевлян срочно проверить крыши домов на наличие меток захватчиков
Киевская городская государственная администрация обращается к жителям многоэтажек с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки - просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - говорится в сообщении.
Напомним, что Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.
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