КГГА просит киевлян срочно проверить крыши домов на наличие меток захватчиков

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки - просим засыпать их землей или чем-то накрыть", - говорится в сообщении.



Напомним, что Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.



