КГГА призвала киевлян не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам, представляемым благотворителями
В Киеве незнакомцы собирают паспортные и контактные данные людей якобы для благотворительной помощи, КГГА призвала не сообщать такую информацию и обращаться в полицию
Об этом говорится в телеграмм-канале КГГА.
"В Киеве фиксируются случаи, когда под видом оказания благотворительной помощи неустановленные лица собирают паспортные и контактные данные лиц социально незащищенных категорий. В случаях, когда подозреваемые пытаются получить ваши личные и контактные данные, спрашивайте уставную документацию благотворительных организаций, которые они якобы представляют, а также сообщайте о таких фактах полиции", - отметили в городской администрации.
В КГГА отметили, что органы соцзащиты не собирают личную информацию о людях из социально незащищенных слоев населения. В то же время, только они могут уточнять данные граждан, которые уже во время войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это делают с целью определения подходящей категории для оказания помощи.
Волонтерские и благотворительные организации, которые сотрудничают с городскими властями, не собирают данные, ведь всю необходимую информацию получают от органов социальной защиты.
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