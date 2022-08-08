КГГА предупредила об ограничении движения транспорта в столице 13 августа

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Еспресо.TV.

"Под путепроводом на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского выполнят переустройство временных опор. На самом путепроводе движение не будут ограничивать. Работы будут выполняться в субботу, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 18:00.

"Также возможно временное изменение в маршрутах троллейбусов", - отметили в КГГА.

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