КГГА предупредила об ограничении движения транспорта в столице 13 августа
В субботу, 13 августа, в Киеве частично ограничат движение под путепроводом у станции метро "Нивки"
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Еспресо.TV.
"Под путепроводом на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского выполнят переустройство временных опор. На самом путепроводе движение не будут ограничивать. Работы будут выполняться в субботу, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 18:00.
"Также возможно временное изменение в маршрутах троллейбусов", - отметили в КГГА.
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