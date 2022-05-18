КГГА предупредила киевлян о сильном ветре до конца суток 18 мая
В Киеве в течение 18 мая порывы ветра будут достигать 15-18 м/с
Об этом сообщила в КГГА в телеграме.
"До конца суток в Киеве будут продолжаться порывы ветра 15-18 м/с", - отметили в ведомстве.
Специалисты призывают следовать следующим советам:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.
Если дерево упало или сломались ветки, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя: (044) 272-40-18.
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