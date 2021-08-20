КГГА: Правоохранители распространили недостоверную информацию об обысках в "Спецжилфонде" и "Жилинвестстрое"
В КГГА сообщили, что Киевская городская прокуратура обнародовала информацию, не соответствующую действительности, по обыскам 19 августа в Департаменте строительства и жилищного обеспечения киевских КП "Спецжилфонд" и "Жилинвестстрой-УКБ"
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.
"В сообщении, распространенном публично, в частности, отмечается, что проведенные подконтрольные закупки нанесли местному бюджету миллионные убытки. Однако КП "Спецжилфонд" и КП "Жилинвестстрой-УКБ" действуют во время проведения публичных закупок как самостоятельные субъекты хозяйствования, а затем влияние должностных лиц Департамента строительства и жилищного обеспечения на проведение процедур закупок невозможно ", - говорится в сообщении.
В КГГА заявили, что это не первый случай, когда правоохранительные органы, "публикуя гласные обвинения, сознательно манипулируют фактами".
"Кроме того, статьей 62 Конституции Украины закреплен принцип, согласно которому лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Размещение правоохранительными органами информации, которая не соответствует действительности, - это продолжение системного давления на городскую власть Киева ", - отмечают в КГГА.
- Напомним, 19 августа Подольская окружная прокуратура Киева провела обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилого фонда столицы.
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