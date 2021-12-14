КГГА перенесла традиционную дату зажигания елки на Софийской площади

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"В этом году огни на главной елке страны засветят в канун Дня святого Миколая - 18 декабря. Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов", - говорится в сообщении.



Также 17 декабря в парке Шевченко заработает праздничная локация с новогодней елкой, резиденцией святого Николая, фотозонами и фудкортом. На этой же неделе откроются развлекательные зоны на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов.



Уже с 19 декабря на панорамной площадке возле Арки дружбы народов открывается интересная новогодняя локация. согревающими напитками. Локация будет работать до 19 января 2022 года", - сообщили в администрации.



По словам представительницы организаторов празднования на Софийской площади Надежды Тутенко, тема главной праздничной локации будет посвящена Рождественской странности, когда родился Иисус Христос, рождественское действо будет воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.



Новогоднее дерево будут украшать более 20 тыс. игрушек красного и золотого цвета, а над елкой будет сиять гирлянда в виде большого купола.

Напомним, 28 ноября на Софийской площади началась установка зимнего городка.

3 декабря КГГА назвала тематику праздничной локации на Софийской площади.