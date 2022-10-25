КГГА опубликовала актуальный график отключений электроэнергии

Об этом пишет Киевская городская госадминистрация в своем телеграме .

С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке или через чат-бот YASNO в телеграме.

ДТЭК "Киевские электросети" отмечает , что сейчас проходят стабилизационные работы, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей. Компания также предупреждает, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

КГГА напоминает о необходимости максимально снизить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.