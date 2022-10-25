КГГА опубликовала актуальный график отключений электроэнергии
В Киеве продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии во избежание аварий, КГГА обнародовала актуальные графики стабилизационных работ
Об этом пишет Киевская городская госадминистрация в своем телеграме .
С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке или через чат-бот YASNO в телеграме.
ДТЭК "Киевские электросети" отмечает , что сейчас проходят стабилизационные работы, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей. Компания также предупреждает, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.
КГГА напоминает о необходимости максимально снизить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное