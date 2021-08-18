КГГА обвинила организаторов концерта на День Независимости в установлении сцены на братской могиле, они отрицают

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив.

Он заявил, что сцену, на которой по случаю Дня Независимости состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли, установили на братской могиле участников революции 1917 года.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал Прокопив.





Он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

"Обратите внимание на фото - сцена стоит просто таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", - прокомментировал заместители главы КГГА.

В свою очередь, организаторы концерта певца Андреа Бочелли, который и планируется провести на этом месте, заявили, что нет никаких подтверждений, что эти захоронения осуществлялись именно здесь.





Организаторы отмечают, что на территории парка действительно похоронены участники восстания, а во времена СССР на месте возможного захоронения был установлен памятный знак с надписью прокоммунистического содержания. Во время Революции Достоинства эта запись была сбита, а большинство элементов разрушено.

Также подчеркивается, что сам памятник никогда не был и не является памятником истории, он не имел и художественной ценности.

"Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроенное, постамент запланировано демонтировать. Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Андреа Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов ", - говорится в комментарии.

Отмечается, что, согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время событий Украинской революции 1917 - 1921 годов. Среди них как сторонники большевистской власти, так и жертвы "красного террора".

"Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились. Нет никаких подтверждений, что захоронение осуществлялись именно на территории, где сейчас находится площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский пам Мятный знак ", - сообщили организаторы.





Справка: Конструкции сцены охватывают разрушенный во время событий Евромайдана памятник участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. В ноябре 1917 года на месте парка похоронили участников восстания-рабочих завода "Арсенал" и солдат, которые воевали с войсками штаба Киевского военного округа. При этом историки предполагают, что на этом месте хоронили не только большевиков, а вообще всех, кто пал в боях 1917 года. Братские могилы создавались на месте Мариинского парка и после событий 1917 года. Впоследствии советская власть открыла на этом месте памятник, посвященный тем, кто во время Октябрьского восстания погиб за власть "советов". Памятник имел вид выполненной из красного гранита урны. Его разрушили примерно в 20-х числах февраля 2014 года.



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