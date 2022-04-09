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КГГА обнародовала расписание движения наземного общественного транспорта в Киеве на 9 апреля

9 апреля, 2022 суббота
11:50
война с Россией

Обнародован график движения автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве на 9 апреля

Об этом сообщила КГГА .

Наземный пассажирский транспорт Киева работает с 08:00 до 19:00. Автобусы ездят с интервалом около 30 минут.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

  • №21 - через железнодорожную станцию Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. метро "Почайна";
  • №22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкой;
  • №24 – от ул. Лаврской до станции метро "Арсенальная";
  • №32 – от станции метро "Нивки" до площади Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • №47 – от станции метро "Нивки" – до ул. Стеценко;
  • №51 - от станции метро "Красный Хутор" до моста Патона;
  • №55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
  • №57 - от станции метро "Академгородок" до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
  • №59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы "Троещина";
  • №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе «Троещина»;
  • №62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
  • №69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
  • №73 – от ул. Милославской до станции метро "Героев Днепра" через ул. Каштановую;
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
  • №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – станция метро "Голосеевская";
  • №97 – от станции метро "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
  • №99 – от станции метро "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • №101 – от ул. Милославской через железнодорожную станцию "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на станцию метро "Почайна";
  • №103 – от ул. Светлицкого через пл. Марченко к ст. м. "Академгородок";
  • №104 – от станции метро "Харьковская" до жилого массива Бортничи;
  • №114 – от Милославской (ул. Радунской) до железнодорожного вокзала;
  • №115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
  • №118 – от Политехнического института – до моста Патона;
  • №50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100 приостановлено.

Троллейбусные маршруты:
  • №3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
  • №8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;
  • №9К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
  • №17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого.
Трамвайные маршруты:
  • №3 - станция "Ромена Ролана" - станция "Старовокзальная"
  • №19 - Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко
  • №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Также есть трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

"Обращаем внимание, что режим движения может оперативно меняться в условиях военного положения. В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения", - отметили в КГГА.
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