КГГА обнародовала расписание движения наземного общественного транспорта в Киеве на 9 апреля
Обнародован график движения автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве на 9 апреля
Об этом сообщила КГГА .
Наземный пассажирский транспорт Киева работает с 08:00 до 19:00. Автобусы ездят с интервалом около 30 минут.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- №21 - через железнодорожную станцию Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. метро "Почайна";
- №22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкой;
- №24 – от ул. Лаврской до станции метро "Арсенальная";
- №32 – от станции метро "Нивки" до площади Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- №47 – от станции метро "Нивки" – до ул. Стеценко;
- №51 - от станции метро "Красный Хутор" до моста Патона;
- №55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 - от станции метро "Академгородок" до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
- №59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы "Троещина";
- №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе «Троещина»;
- №62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
- №69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- №73 – от ул. Милославской до станции метро "Героев Днепра" через ул. Каштановую;
- №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – станция метро "Голосеевская";
- №97 – от станции метро "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- №99 – от станции метро "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- №101 – от ул. Милославской через железнодорожную станцию "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на станцию метро "Почайна";
- №103 – от ул. Светлицкого через пл. Марченко к ст. м. "Академгородок";
- №104 – от станции метро "Харьковская" до жилого массива Бортничи;
- №114 – от Милославской (ул. Радунской) до железнодорожного вокзала;
- №115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
- №118 – от Политехнического института – до моста Патона;
- №50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Троллейбусные маршруты:
- №3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
- №8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;
- №9К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
- №17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого.
- №3 - станция "Ромена Ролана" - станция "Старовокзальная"
- №19 - Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко
- №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
"Обращаем внимание, что режим движения может оперативно меняться в условиях военного положения. В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения", - отметили в КГГА.
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