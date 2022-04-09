КГГА обнародовала расписание движения наземного общественного транспорта в Киеве на 9 апреля

Об этом сообщила КГГА .



Наземный пассажирский транспорт Киева работает с 08:00 до 19:00. Автобусы ездят с интервалом около 30 минут.



Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№21 - через железнодорожную станцию Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. метро "Почайна";

№22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкой;

№24 – от ул. Лаврской до станции метро "Арсенальная";

№32 – от станции метро "Нивки" до площади Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№47 – от станции метро "Нивки" – до ул. Стеценко;

№51 - от станции метро "Красный Хутор" до моста Патона;

№55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 - от станции метро "Академгородок" до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;

№59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы "Троещина";

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе «Троещина»;

№62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

№69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – от ул. Милославской до станции метро "Героев Днепра" через ул. Каштановую;

№90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – станция метро "Голосеевская";

№97 – от станции метро "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№99 – от станции метро "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№101 – от ул. Милославской через железнодорожную станцию "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на станцию метро "Почайна";

№103 – от ул. Светлицкого через пл. Марченко к ст. м. "Академгородок";

№104 – от станции метро "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№114 – от Милославской (ул. Радунской) до железнодорожного вокзала;

№115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№118 – от Политехнического института – до моста Патона;

№50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

№3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;

№8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;

№9К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;

№17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого.

№3 - станция "Ромена Ролана" - станция "Старовокзальная"

№19 - Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

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Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100 приостановлено.Также есть трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь"."Обращаем внимание, что режим движения может оперативно меняться в условиях военного положения. В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения", - отметили в КГГА.