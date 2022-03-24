КГГА обнародовала обновленное с 24 марта расписание движения наземного транспорта в Киеве

Об этом сообщила КГГА .



В Киеве наземный общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00, где можно обеспечить пассажирские перевозки.



С 24 марта внесены изменения в работу следующих автобусных маршрутов:

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";

№21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской;

№24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";

№32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№47 – от ст. м. "Нивки" – до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. "Красный Хутор" к мосту Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;

№62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;

№90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м. "Шулявская" – Севастопольская площадь – Демеевская площадь – ст. м. "Голосеевская";

№97 – от ст. м. "Святошин" в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№104 – от ст. м. "Харьковская" к жилому массиву Бортничи;

№114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№114-К – от ул. Милославской к ж. м. "Радужный";

№115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 приостановили. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.Движение троллейбусов временно не производят.Трамваи ездят по постоянным маршрутам №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение других маршрутов приостановилиВ КГГА отметили, что работу маршрутов общественного транспорта могут менять.

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