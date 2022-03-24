КГГА обнародовала обновленное с 24 марта расписание движения наземного транспорта в Киеве
Обнародовано обновленное расписание движения троллейбусов, автобусов и трамваев в Киеве
Об этом сообщила КГГА .
В Киеве наземный общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00, где можно обеспечить пассажирские перевозки.
С 24 марта внесены изменения в работу следующих автобусных маршрутов:
- № 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";
- №21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- №22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской;
- №24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";
- №32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- №47 – от ст. м. "Нивки" – до ул. Стеценко;
- №51 – от ст. м. "Красный Хутор" к мосту Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
- №62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- №69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;
- №90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- №91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. м. "Шулявская" – Севастопольская площадь – Демеевская площадь – ст. м. "Голосеевская";
- №97 – от ст. м. "Святошин" в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- № 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";
- №101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- №103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;
- №104 – от ст. м. "Харьковская" к жилому массиву Бортничи;
- №114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- №114-К – от ул. Милославской к ж. м. "Радужный";
- №115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона.
Движение троллейбусов временно не производят.
Трамваи ездят по постоянным маршрутам №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение других маршрутов приостановили
В КГГА отметили, что работу маршрутов общественного транспорта могут менять.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.21Продажа 33
- Актуальное
- Важное