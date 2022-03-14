КГГА обнародовала контакты, по которым в Киеве можно получить бесплатную медико-психологическую помощь
В столице медико-психологическую помощь можно получить в телефонном режиме
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Услуга поможет сохранять спокойствие и душевное равновесие жителям, которые сегодня героически остаются в столице. Как отмечают специалисты, у любого сегодня по вполне объективным причинам могут произойти эпизоды грусти, тревоги и отчаяния. В эти мгновения лучше не оставаться наедине с самим. а довериться профессионалам", - добавляют в сообщении.
Помощь оказывают бесплатно. Контакты психологов:
063-322-83-79 (Шубина Алена Анатольевна)
050-736-62-08 (Романец Татьяна Юрьевна)
050-699-16-23 (Федосова Людмила Алексеевна)
067-279-44-34 (Била Наталья Ивановна)
В КГГА отмечают, что личную консультацию можно получить по адресу ул. Кирилловская 103, корпус 1, приемное отделение. Телефон для справок: 044-463-74-79.
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