КГГА обнародовала контакты, по которым в Киеве можно получить бесплатную медико-психологическую помощь

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Услуга поможет сохранять спокойствие и душевное равновесие жителям, которые сегодня героически остаются в столице. Как отмечают специалисты, у любого сегодня по вполне объективным причинам могут произойти эпизоды грусти, тревоги и отчаяния. В эти мгновения лучше не оставаться наедине с самим. а довериться профессионалам", - добавляют в сообщении.



Помощь оказывают бесплатно. Контакты психологов:



063-322-83-79 (Шубина Алена Анатольевна)

050-736-62-08 (Романец Татьяна Юрьевна)

050-699-16-23 (Федосова Людмила Алексеевна)

067-279-44-34 (Била Наталья Ивановна)



В КГГА отмечают, что личную консультацию можно получить по адресу ул. Кирилловская 103, корпус 1, приемное отделение. Телефон для справок: 044-463-74-79.

Напомним, 9 марта в Украине начали работать группы психологического влияния для распространения паники.

"Планировать с сегодня на завтра, делать маленькие дела, пить воду": психологиня дала советы по жизни в военное время.