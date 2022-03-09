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КГГА обнародовала контакты бесплатных стоматологий и медучреждений для паллиативных пациентов и открыла горячую линию для онкобольных

9 мартa, 2022 среда
14:53
Здоровье больница

В Киевском онкоцентре была создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов. Также увеличился список учреждений, в которые могут обратиться паллиативные пациенты. А неотложную стоматологическую помощь оказывают бесплатно

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Горячая линия для консультаций онкобольных и их родственников работает ежедневно с 10:00 до 13:00 по телефону: (044) 365 07 62

В Киевском онкоцентре работает отделение химиотерапии дневного стационара. Также оказывают помощь амбулаторным пациентам.

"Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиетерапии для проведения амбулаторной и химиетерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных", - говорится в сообщении.
 



Медицинскую помощь паллиативным пациентам теперь оказывают 13 больниц, а не 6, как сообщалось ранее.

  • Киевская городская клиническая больница №1 0445646534
  • Киевская городская клиническая больница №2 0993385038
  • Киевская городская клиническая больница №4 0442497825
  • Киевская городская клиническая больница № 5 (ВИЧ/СПИД) 0444092088
  • Киевская городская клиническая больница №6 0444977949
  • Киевская городская клиническая больница №7 0674535633
  • Киевская городская клиническая больница №9 0444671631
  • Киевская городская клиническая больница №10 0445252090
  • Киевская городская клиническая больница №11 0445688086
  • Киевская городская клиническая больница №17 0445290277
  • Киевская городская клиническая больница №18 0442932428; 0507118963
  • Александровская клиническая больница 0509398993
  • Киевский городской клинический онкологический центр 0677036070

Пациенты с острой зубной болью могут обратиться за бесплатной неотложной помощью в стоматологические кабинеты по следующим адресам:
  • ул. А. Навои, 1 (хирург, терапевт, детский) 0445121647
  • ул. Вербицкого, 3-Б (хирург, терапевт) 0445646184
  • ул. Харьковское шоссе, 121 челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1, хирургическая стоматология 0445611730
  • ул. Братиславская, 3 +380973668185
  • ул. Ильенко, 69-А (хирург, терапевт, детский) +380674493110
  • ул. Кирилловская 119/1 (врач стоматолог-хирург) с 11:00 до 16:00 +380935791193; +380988977772
Перед визитом к врачу следует уточнить график работы, который может измениться, поскольку город живет в условиях военного положения.

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