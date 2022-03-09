КГГА обнародовала контакты бесплатных стоматологий и медучреждений для паллиативных пациентов и открыла горячую линию для онкобольных
В Киевском онкоцентре была создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов. Также увеличился список учреждений, в которые могут обратиться паллиативные пациенты. А неотложную стоматологическую помощь оказывают бесплатно
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Горячая линия для консультаций онкобольных и их родственников работает ежедневно с 10:00 до 13:00 по телефону: (044) 365 07 62
В Киевском онкоцентре работает отделение химиотерапии дневного стационара. Также оказывают помощь амбулаторным пациентам.
"Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиетерапии для проведения амбулаторной и химиетерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных", - говорится в сообщении.
Медицинскую помощь паллиативным пациентам теперь оказывают 13 больниц, а не 6, как сообщалось ранее.
- Киевская городская клиническая больница №1 0445646534
- Киевская городская клиническая больница №2 0993385038
- Киевская городская клиническая больница №4 0442497825
- Киевская городская клиническая больница № 5 (ВИЧ/СПИД) 0444092088
- Киевская городская клиническая больница №6 0444977949
- Киевская городская клиническая больница №7 0674535633
- Киевская городская клиническая больница №9 0444671631
- Киевская городская клиническая больница №10 0445252090
- Киевская городская клиническая больница №11 0445688086
- Киевская городская клиническая больница №17 0445290277
- Киевская городская клиническая больница №18 0442932428; 0507118963
- Александровская клиническая больница 0509398993
- Киевский городской клинический онкологический центр 0677036070
Пациенты с острой зубной болью могут обратиться за бесплатной неотложной помощью в стоматологические кабинеты по следующим адресам:
- ул. А. Навои, 1 (хирург, терапевт, детский) 0445121647
- ул. Вербицкого, 3-Б (хирург, терапевт) 0445646184
- ул. Харьковское шоссе, 121 челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1, хирургическая стоматология 0445611730
- ул. Братиславская, 3 +380973668185
- ул. Ильенко, 69-А (хирург, терапевт, детский) +380674493110
- ул. Кирилловская 119/1 (врач стоматолог-хирург) с 11:00 до 16:00 +380935791193; +380988977772
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