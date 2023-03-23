КГГА обнародовала график работы метро после сокращения комендантского часа
С 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа, согласно которому метро будет работать по новому графику и на час дольше
Графики обнародовала КГГА.
"С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час. Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях", - говорится в сообщении.
- Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице - с 26 марта он продлится с 00:00 до 05:00.
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