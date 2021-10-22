КГГА о повышении цен на проезд в общественном транспорте: это не будет 20 грн
В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте, однако тарифа в 20 грн не будет
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозников в интервью Общественному радио.
"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть вычтены", - сообщил он.
Поворозников отметил, что себестоимость одного билета для пассажира в метро, электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 грн, в городской электричке более 71 грн.
"Сейчас есть сложить все вместе: и возможности бюджета и возможности местам платить за перевоз, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - говорит он.
По его словам, электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, в начале года стоила 1,9 грн, а сейчас - 3 грни 60 коп.
"Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 грн, но искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - подчеркнул Поворозников.
Он добавил, что в случае повышения цен в столице все имеющиеся льготы на проезд для киевлян продолжат действовать.
- Напомним, ранее в КГГА заявили, что готовятся к повышению тарифа на проезд в коммунальном транспорте.
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