КГГА не выдавала разрешений на установку сцены на братской могиле в Мариинском парке
Киевская власть не позволяла устанавливать сцену для концерта ко Дню Независимости в Мариинском парке
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
"Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в непредусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно. В то же время определенные структуры пытаются проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов обращаться к столичным структур по координации планов и действий", - сказал он.
- В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену к концерту певца Андреа Бочелли на месте разрушенного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 .
- Организаторы заявляют, что нет никаких подтверждений, что эти захоронения осуществлялись именно здесь.
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