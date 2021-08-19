КГГА не выдавала разрешений на установку сцены на братской могиле в Мариинском парке

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в непредусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно. В то же время определенные структуры пытаются проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов обращаться к столичным структур по координации планов и действий", - сказал он.

В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену к концерту певца Андреа Бочелли на месте разрушенного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 .

Организаторы заявляют, что нет никаких подтверждений, что эти захоронения осуществлялись именно здесь.