КГГА ищет водителей со своими грузовиками для развоза продовольствия по Киеву

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Срочно требуются водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Необходима логистика запасов продовольствия в радиусе 3 км от станций метро Киева", - говорится в сообщении.



Послать заявку на сотрудничество можно в Гуманитарный штаб Киева по ссылке.