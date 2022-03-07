КГГА ищет водителей со своими грузовиками для развоза продовольствия по Киеву
В Киеве ищут водителей со своим грузовым транспортом и логистическими партнерами. Волонтеры необходимы для того, чтобы забирать и развозить продукты в столице
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Срочно требуются водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Необходима логистика запасов продовольствия в радиусе 3 км от станций метро Киева", - говорится в сообщении.
Послать заявку на сотрудничество можно в Гуманитарный штаб Киева по ссылке.
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