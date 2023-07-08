По логике процесса мы почти точно придем в точку, когда коллективное КГБ предложит Западу в жертву Путина.

Неважно, как именно они будут готовы это выполнить или имитировать. Они точно захотят разменять его "наказание" или "исчезновение" взамен сохранения самого КГБ и оболочки в виде так называемой РФ. А дальше будет предложено начать все с чистого листа. Все ради того, чтобы пойти на новый круг самовоспроизводства этой фабрики вечного угнетения и смерти.

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Это совратит многих на Западе.

Наша задача — не дать миру купить это искушение.

Этой проблемы гарантированно удастся избежать, если сегодняшняя Россия рухнет, как СССР, гораздо быстрее, чем кто-либо будет готов говорить с ними о компромиссах.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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