КГБ Беларуси застрелил в Гродно иностранца, якобы открывшего огонь из автомата и бросавшего гранаты

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

"В ходе проведения специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, попавших на территорию Республики Беларусь с целью осуществления террористической акции, 19 марта 2023 года в городе Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.", - отметили в КГБ Республики Беларусь.

При этом указанное лицо якобы "с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказывало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ "Группа А".

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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"Гражданские лица и сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации не пострадали", - добавили в белорусском КГБ.

Вместе с тем страна происхождения застреленного мужчины не называется.

О событиях на улице Курчатова в Гродно известили и белорусские телеграмм-каналы.

"Мы получили информацию от очевидцев, что прямо сейчас в Гродно по адресу Курчатова 5 (второй подъезд) происходят задержание. Замечены около 10 сотрудников милиции и бусик. Задержанию предшествовали "взрывы или выстрелы", - проинформировал ТГ-канал "Суды, задержание . Гродно и область".

ТГ-канал "МКБ - Моя страна Беларусь" обнародовал видео (как утверждается, от подписчика), где заметны силовики в форме у подъезда 5-этажки, а также их служебный транспорт. Видно, что из подъезда кого выводят.

"Загрузили в машину человека", - передает "МКБ – Моя страна Беларусь".

После этого белорусские силовики в большом количестве прибыли в резиденцию председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника на улице Свердлова.

Как утверждает газета "Наша ніва", "приехала милиция, службы разминирования с собаками".

"Из этого можно рассуждать о "минировании" дома чиновника", - отмечает издание.

Связаны ли между собой сегодняшние события на улицах Курчатова и Свердлова в Гродно, это пока неизвестно.