КФОР получила и анализирует запрос Сербии о введении своих сил в Косово

Об этом сообщила "Радио Свобода".

"Мы получили письмо от Сербии, и сейчас мы его анализируем. КФОР остаются очень осторожными и полностью способными выполнять свой мандат ООН", - подтвердили КФОР "Радио Свободе".

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО КФОР запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.