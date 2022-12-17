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КФОР получила и анализирует запрос Сербии о введении своих сил в Косово

17 декабря, 2022 суббота
11:29
Мир

Международная миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (КФОР) получила от Сербии письмо с запросом вернуть в Косово полицию и военные силы Белграда

Об этом сообщила "Радио Свобода".

"Мы получили письмо от Сербии, и сейчас мы его анализируем. КФОР остаются очень осторожными и полностью способными выполнять свой мандат ООН", - подтвердили КФОР "Радио Свободе".

  • 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО КФОР запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

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