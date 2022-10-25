KFC окончательно закрывает бренд в РФ и продает заведения местному партнеру
Американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, окончательно закрывает свой бизнес в России и продает заведения местному партнеру
Об этом сообщила пресс-служба владельца компании.
На месте заведений KFC в российских городах заработают другие рестораны.
Покупателем франшизы стала ижевская компания "Фуд сервис" и ее дочерняя "Смарт Сервис Лимитед". Она и раньше управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России.
Согласно договору покупатель должен провести ребрендинг локаций на другую концепцию. Также он будет отвечать за содержание сотрудников компании.
По данным российской службы "Радио Свобода", ранее Yum! Brands владела в РФ 70 ресторанами KFC.
Российские СМИ пишут, что заведения KFC в России, которых там около тысячи, должны переименовать в Rostic's. Эксперты не исключают, что не все франчайзи будут на это согласны.
Другую российскую сеть Yum! Brands – рестораны Pizza Hut – продали по такой же модели. Местная компания начала процесс ребрендинга на концепт, не связанный с американским брендом.
- В середине мая McDonald's объявил , что окончательно покидает Россию. Сеть выкупил местный владелец и перезапустил ее под новым брендом "Вкусно и точка".
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