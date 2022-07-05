KFC и Pizza Hut окончательно уходят из России

Об этом говорится в сообщении компании.

Передача KFC состоится в продвинутой стадии и включает права на франшизу и сеть франчайзи. Сможет ли новый владелец сохранить бренд в релизе не уточняется.

После этого компания планирует полностью покинуть страну.

Также Yum Brands сообщила, что завершила продажу своего бизнеса Pizza Hut местному оператору, проводящему ребрендинг ресторанов.

Сеть KFC в России насчитывает 1,1 тысяч заведений.

Вначале марта владелец бренда KFC закрыл в России свои рестораны Однако большинство заведений KFC в стране работают по франчайзинговой модели.

Напомним, в середине мая McDonald's объявил , что окончательно покидает Россию. Сеть выкупил местный владелец и перезапустил ее под новым брендом "Вкусно и точка".

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