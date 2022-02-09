"Кейс Татарова забудется": аналитик объяснил, как Зеленский может использовать скандалы со "слугами" Трухиным и Кузьминых в свою пользу
Политический аналитик Сергей Шаповалов считает, что кейс с ДТП депутата "Слуги народа" Александра Трухина и делами его коллег, Сергея Кузьминых и Александра Юрченко, которых поймали на получении взяток, власти могут использовать в качестве примера, что закон для всех
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Можно эту ситуацию обратить наоборот в свою пользу. Здесь Владимиру Александровичу надо было бы благодарить независимые институты (НАБУ и САП, - ред.), таким образом, что если действительно будут приведены убедительные доказательства их виновности, то продемонстрировать вот эти кейсы, как демонстрацию применения закона для всех", - сказал аналитик.
Он добавил, что кейс с делом заместителя главы Офиса президента Татарова "забудется. У нас народ, в принципе, умеет забывать подобные кейсы".
Но с такими кейсами (нардепы Трухин, Кузьминых и Юрченко, - ред.) можно носиться, как с яркими.
примерами, что вот "наказали, наш, но наказали, по справедливости". Вполне можно коммуникационно использовать эти вещи тоже, если они не совсем нацелены себе в ногу стрелять", - подытожил Шаповалов.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
- 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.
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