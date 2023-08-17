Ибо фамилии, которые я услышал на замену Резникову, — это даже не уровень бездарного правительства Гончарука. Значительно, гораздо хуже.

Украинские министерства – это глубоко нереформированные советские махины, которые пережили множество попыток кавалерийских реформаторских наскоков и все отразили. Как человек, много изучавший и работавший в системе, я вам утверждаю — ни один министр, не выходец из системы, не способен руководить министерством сразу. Потому что речь идет о сотнях и тысячах людей, которые набирались, формировались и реализовывались без этого министра.

Речь идет о тысячах процедур и процессов, которые создавались задолго до прихода министра. В конце концов речь идет о том, что у живого человека, каков министр, тупо нет времени, чтобы с этим всем разобраться и еще и сразу начать выполнять задачи.

Все назначения людей в правительство не из системы или не из подобных организаций — завершались провалом. И так будет и дальше, поскольку дело не в людях.

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Алексей Резников был назначен за несколько месяцев до войны. Основная причина его назначения – это переговоры о предоставлении оружия с партнерами. Все, кто его знает, могут подтвердить, что Алексей является гениальным переговорщиком. Поэтому он сконцентрировался именно на этом. И тут, кто бы что ни говорил, у него много заслуг.

Именно благодаря реализации Рамштайна нам удалось получить достаточно оружия, чтобы выстоять, и запланировать достаточно, чтобы вернуть территории. На днях услышал тезис, который точно будет гулять по стране — почему мы не добили орков, когда они отступали из-под Киева? Друзья, к концу марта в Украине было боеприпасов на 2 недели!!! А Запад продолжал крутить носом относительно предоставления артиллерии. Поэтому здесь нужно отдать должное министру Резникову.

Вместе с этим Резников практически не внес никаких изменений в саму систему управления МО. За исключением нескольких назначений, среди которых и несколько ошибочных, система оставалась такой как всегда. Поверьте, нельзя целый день сидеть на совещаниях у Президента, с ГШ, на переговорах и созвонах с партнерами, и одновременно вычитывать тысячи страниц, среди которых яйца по 17 и куртки зимние или летние.

Есть уровень замов, есть уровень руководителей департаментов, где делается очень много именно этой мелкой работы. Этот уровень не был изменен, а соответственно там продолжили делать то, что и все. Не помог и антикоррупционный совет, который может потребовать кого-то уволить, но точно некого предложить. А уволить госслужащего среднего уровня очень сложно. Нет, не потому, что он защищен, а потому, что он уйдет со всем, что делал. И найти человека, который быстро разберется в процедурах, миллионах норм очень сложно. У нас вон на министра культуры не могут найти человека, а вы представьте заменить какого-нибудь инспектора по МО, который там 30 лет работает.

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К сожалению, так или иначе, за работу министерства по факту отвечает министр. Какой бы он ни был загружен, и даже если он ничего не слышал ни о каких яйцах — он главный, и все вопросы будут к нему.

А теперь я задам вам другой вопрос. Знаете ли вы в стране человека, который может зайти в МО и поменять хотя бы 100 человек, вникнуть в миллион вопросов, подхватить все международные процессы и еще и реформы делать для вступления в НАТО. Если такой человек и существует, ему нужно будет минимум год, только чтобы начать руководить министерством. Есть ли у нас такой год?

Я не знаю, какое решение будет принято: уволят ли Резникова или оставят, но я хочу, чтобы вы знали, что просто смена фамилии ни к чему не ведет. В конце концов вы знаете, что нужно спрашивать у возможного нового кандидата: опыт управления, команда, связи. Только при наличии этих параметров есть шанс на хорошего министра.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист