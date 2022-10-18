Об этом сообщает Insider.

Звездного актера судят в Нью-Йорке по обвинению в сексуальном насилии над Энтони Рэппом в 1986 году, когда тому было 14 лет, а Кевину Спейси 26.

Историю о вероятном изнасиловании обнародовали еще в 2017 году. После выхода сенсационного материала актер заявил, что не помнит эту встречу, но признал, что он гей.

"Я любил мужчин и имел романтические встречи с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь решил жить как гей", – сказал Кевин Спейси.

В понедельник, 17 октября, во время судебного заседания Кевин Спейси расплакался, заявив с трибуны суда, что сожалеет о своем признании и отвергает обвинения, выдвинутые против него Рэппом. По его словам, сразу после каминг-аута он стал получать негативную реакцию, в том числе и от друзей-геев.

"Меня обвиняли в том, что я сменил тему или пытался отвлечь внимание или запутать обвинения с тем, что я гей, что никогда не было моим намерением", - подчеркнул актер.

Ожидается, что судебный процесс продолжится с дополнительными показаниями Спейси, а также перекрестным допросом адвокатов Рэппа.

Судебное заседание по рассмотрению дела Кевина Спейси и Энтони Рэппа, обвиняющего звезду "Карточного домика" в сексуальных домогательствах, началось 6 октября. Речь идет об инциденте, произошедшем в 1986 году, когда Спейси пригласил Рэппа на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после ухода других гостей.

Когда Спейси стал известен, в таблоидах регулярно появлялись его фото в объятиях у мужчин.

В 1997 году журнал Esquire вышел с Кевином Спейси на обложке под названием "У Кевина Спейси есть секрет". В статье речь шла о гомосексуальной ориентации актера.

Спейси редко комментировал такие новости. Он не возражал, что среди его друзей много геев, но ему неинтересно подтверждать или опровергать такие сообщения. В 2010 году Спейси называл разговоры о сексуальности "границей, которую он никогда не пересекал и не будет".

Авторы сериала "Карточный дом", главную роль в котором исполняет Кевин Спейси, заявили, что не будут продолжать сериал.

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