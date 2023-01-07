О получении поста спикера Палаты представителей США Кевином Маккарти сообщили The Hill , BBC и CNN .

"Из 428 поданных голосов Маккарти получил 216, а демократ Хаким Джеффрис получил 212", - отметил корреспондент BBC.

Секретарь Палаты представителей Шерил Джонсон объявила: "Итак, уважаемый Кевин Маккарти, получив большинство поданных голосов, должным образом избран спикером Палаты представителей".

Спикера Палаты представителей не могли выбрать четыре дня подряд: впервые с XIX века.

В BBC отмечают, что республиканцы наконец договорились о передаче Кевину Маккарте посту спикера, но демократы Палаты представителей обвиняют его в том, что он передал власть экстремистскому крылу своей партии.

Конгрессмен от Пенсильвании Брендан Бойл сказал , что зашедшее в тупик голосование продемонстрировало "полностью нефункциональное большинство Республиканской партии Палаты представителей".

Одновременно произошло другое историческое событие: Хаким Джеффрис вошел в историю как первый чернокожий депутат, возглавивший партию в Конгрессе.

Нью-йоркский конгрессмен возглавит демократов в Палате представителей, сменив на этом посту Нэнси Пелоси, которая была спикером на предыдущей сессии Конгресса.

Напомним, 30 ноября 2022 года демократы в палате представителей США избрали нового лидера вместо Нэнси Пелоси – им стал Хаким Джеффрис.

3 января 2023 впервые за 100 лет в палате представителей конгресса США не смогли с первого раза выбрать спикера. Кевина Маккарти поддержали 203 члена палаты представителей, 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему требовалось получить голоса большинства присутствующих и участвующих в голосовании (обычно это 218 человек).

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