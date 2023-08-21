В минувшие выходные украинский сегмент facebook успел обсудить интервью главы СБУ Василия Малюка журнала NV, где тот рассказывал об особенностях осуществления успешной атаки на Керченский мост осенью прошлого года. Успешной не только учитывая логистические проблемы российских окупантов, но и то, что это инфраструктурный объект — слабое место Путина, своеобразная "кощеевая игла" российского диктатора.

Так вот, следует понимать, что ФСБ уже провела анализ этой атаки и поняла, каким образом были замаскированы тонны взрывчатки.

Поэтому Малюка рассказывает детали, которые в среде спецслужб известны (не секрет, что обмен информацией между украинскими спецслужбами и их западными коллегами тоже существует). Профессиональных секретов глава СБУ не разглашает.

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Однако после интервью Малюка личный психолог Керченского моста (если бы такой был) должен признать, что его клиент находится в постоянной депрессии и переживает роковые ожидания. Которые, кстати, усилила атака морских дронов на мост, совершенная несколько недель назад.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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