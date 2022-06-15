Керченский мост - цель номер один для украинских военных, - генерал Марченко

Об этом генерал заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал: "Да, это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их военных. гражданских, ни для наших гражданских.Это будет цель номер один для поражения.Это мы будто основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать.Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника.И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с русскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое".

Справка: Мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, был введен в эксплуатацию в 2019 году. Его протяженность – почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства – около 250 миллиардов рублей. Через мост, в частности, РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.

Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов ответил , может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту.

А до войны, 11 февраля, появилось сообщение, что для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост.

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