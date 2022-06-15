Керченский мост - цель номер один для украинских военных, - генерал Марченко
По мнению генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, с первых дней руководившего обороной Николаева и Николаевской области, Керченский мост является целью номер один для украинских военных
Об этом генерал заявил в интервью Радио Свобода.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал: "Да, это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их военных. гражданских, ни для наших гражданских.Это будет цель номер один для поражения.Это мы будто основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать.Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника.И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с русскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое".
Справка: Мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, был введен в эксплуатацию в 2019 году. Его протяженность – почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства – около 250 миллиардов рублей. Через мост, в частности, РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.
- Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов ответил , может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту.
- А до войны, 11 февраля, появилось сообщение, что для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное