Об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Россияне не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно – и подтягивая резервы, и вывозя то, что для них самое ценное – награбленное и свои семьи", - сказала она.

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27 августа перед въездом на Керченский мост был замечен эшелон с российской техникой в Крым.

По информации Business Insider, Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и БПЛА.