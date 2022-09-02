Керченский мост перекрывали, чтобы вывезти награбленное и семьи оккупантов, - Наталья Гуменюк
Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его и свои семьи по Керченскому мосту
Об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Россияне не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно – и подтягивая резервы, и вывозя то, что для них самое ценное – награбленное и свои семьи", - сказала она.
Читайте также: Задача уничтожить Керченский мост будет поставлена и будет выполнена, - военный эксперт Рыженко
- 27 августа перед въездом на Керченский мост был замечен эшелон с российской техникой в Крым.
- По информации Business Insider, Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов.
- 18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и БПЛА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.28Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное