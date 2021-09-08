Керченский мост и разрушение парков: правительство предлагает ввести новые санкции против России
8 сентября Кабинет Министров решил внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к "мосту через Керченский пролив" и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе
Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ограничения предлагают ввести из-за причастности к незаконному сооружению и эксплуатации "моста через Керченский пролив", организации сообщения между РФ и оккупированным Крымом и незаконной перепланировки парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.
Применение санкций к юридическим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным использование, запретит проведение операций, сделает невозможным вывод капиталов, остановит выполнение финансовых обязательств и деятельности на территории Украины.
Санкции в отношении физических лиц сделает невозможным их въезд на территорию Украины, заблокирует возможность распоряжаться имуществом в Украине. Также, указанным лицам и лицами, которые ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено принимать участие в приватизации и аренде государственного имущества.
Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.
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