Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Работники Национального заповедника "Хортица" проводят обследование для сохранения памятников, находят археологические материалы. За это время были найдены несколько сотен археологических предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более тысячи фрагментов керамических изделий.

Во время рейдовых выходов были обнаружены археологические памятники из ряда групп:

керамика разного времени и назначения, начиная от эпохи энеолита (VI-V тыс. до н.э.) и заканчивая XIX веком. Эти находки обычно представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, среди керамических находок можно найти люльки, грузила, прясла и другие предметы;

орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки. Также эти находки могут иметь форму кремня, который использовался в средневековом огнестрельном оружии с курком замкового типа;

металлические находки охватывают широкий диапазон предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди находок есть предметы, связанные с эпохой казачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные пули, пряжки и ремни, детали оружия и другие вещи;

стекло – это один из самых хрупких материалов, и его находят гораздо реже. Сотрудники заповедника также обнаруживают обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.

Все обнаруженные археологические находки проходят камеральную обработку, впоследствии их вносят в полевое описание, которое будет основой для создания археологического отчета.

Сообщается, что в настоящее время, кроме защиты памятников, возникла потребность в спасении и поддержании надлежащего состояния археологических объектов.

Фото: Министерство культуры и информационной политики