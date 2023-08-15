Керамика V тысячелетия до н. э., монеты, стеклянные бомбы: после подрыва РФ Каховской ГЭС археологи нашли на Хортице сотни древностей
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и резкого снижения уровня воды, значительная часть береговой полосы стала видимой. Впервые за 70 лет на поверхности появились территории, затопленные водами Днепра. Остров Хортица имеет много исторических и археологических памятников
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .
Работники Национального заповедника "Хортица" проводят обследование для сохранения памятников, находят археологические материалы. За это время были найдены несколько сотен археологических предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более тысячи фрагментов керамических изделий.
Во время рейдовых выходов были обнаружены археологические памятники из ряда групп:
- керамика разного времени и назначения, начиная от эпохи энеолита (VI-V тыс. до н.э.) и заканчивая XIX веком. Эти находки обычно представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, среди керамических находок можно найти люльки, грузила, прясла и другие предметы;
- орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки. Также эти находки могут иметь форму кремня, который использовался в средневековом огнестрельном оружии с курком замкового типа;
- металлические находки охватывают широкий диапазон предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди находок есть предметы, связанные с эпохой казачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные пули, пряжки и ремни, детали оружия и другие вещи;
- стекло – это один из самых хрупких материалов, и его находят гораздо реже. Сотрудники заповедника также обнаруживают обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.
Все обнаруженные археологические находки проходят камеральную обработку, впоследствии их вносят в полевое описание, которое будет основой для создания археологического отчета.
Сообщается, что в настоящее время, кроме защиты памятников, возникла потребность в спасении и поддержании надлежащего состояния археологических объектов.
Фото: Министерство культуры и информационной политики
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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