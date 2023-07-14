Кэмерону предложили снять сериал о затонувшем батискафе "Титан", - The Sun
Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон получил от одного из стриминговых сервисов предложение снять сериал о затонувшей подлодке "Титан"
Об этом сообщает The Sun.
Инсайдеры утверждают, что одна из стриминговых сетей обратилась к Кэмерону с предложением рассказать историю пятерых мужчин, погибших на подводном аппарате "Титан" в июне 2023 года во время экспедиции на "Титаник".
"Катастрофа "Титана" рассматривается как главный сериал для одного из крупнейших в мире стримингов - и Джеймс является первым выбором на роль режиссера. Эта тема близка ему. Он рассказал историю "Титаника" настолько участливо, что для него это было бы естественным шагом", – рассказал источник британского таблоида.
Также The Sun пишет в списке желаемых актеров для проекта находятся Мэтт Дэймон и Кумейл Нанджиани.
Джеймс Кэмерон получил три премии "Оскар" за "Титаник" в 1998 году, включая награду за лучший фильм.
Что известно о трагедии подлодки "Титан"
18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Гардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Мистер Титаник, 61-летний Стоктон Раш, который являлся исполнительным директором "OceanGate", фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.
20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.
22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата "OceanGate" свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжато, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".
В этот же день компания "OceanGate" сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику".
Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения к затонувшему лайнеру, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушение лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и исчез.
25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование причин аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.
26 июня береговая охрана США создала морскую комиссию по расследованию причин взрыва батискафа "Титан", начали собирать доказательства, в частности обломки с места инцидента.
29 июня спасатели подняли на берег обломки батискафа "Титан" , затонувшего в Атлантике.
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